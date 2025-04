Onde assistir a CRB x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Chapecoense entram em campo na tarde deste sábado (5), às 16h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o CRB terá o apoio de sua torcida para iniciar o campeonato com o pé direito. O time alagoano quer figurar entre os equipes que irão brigar pelo acesso.

Já a Chapecoense vem de temporadas difíceis e, para não repetir a mesma história, sabe que precisa pontuar desde o começo da Série B. A Chape quer surpreender o rival.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

CRB: Vitor Caetano; Matheus Ribeiro, Darlisson, Henri e Willian Bahia; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, David da Hora e Anselmo Ramon.

Chapecoense: João Paulo, Mailton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Walter Clar; Bruno Matias, Jiménez, Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

Desfalques

CRB

Sem desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?