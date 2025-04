Onde assistir a Coritiba x Vila Nova ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Vila Nova entram na noite deste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela primeira rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Coritiba inicia a caminhada na Série B de uma maneira que não gostaria: pressionado. Isso porque o Coxa foi eliminado precocemente do Campeonato Paranaense e da Copa do Brasil. Para reverter a situação, o clube realizou contratações e reforçou o elenco.

Do outro lado, o Vila Nova chega embalado após sair de uma fila de 19 anos e conquistar o Campeonato Goiano. O Alvirrubro promete lutar por uma das vagas ao acesso.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel, Alex Silva, Maicon, Bruno Melo (Matías Fracchia) e Zeca; Machado, Sebastian e Josué; Ronier, Dellatorre e Nicolas Careca.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Diego Torres; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Vinícius Paiva.

Desfalques

Coritiba

Pedro Morisco está no departamento médico.

Vila Nova

Guilherme Parede está no departamento médico.

Quando é?