Coritiba x Paysandu: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela 17ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Paysandu entram em campo na noite deste sábado (19), a partir das 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 17ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Há nove jogos sem perder, o Avaí é o sexto colocado, om 24 pontos. A equipe catarinense busca um novo triunfo para tentar entrar no G-4.

Do outro lado, o Paysandu também está invicto há cinco partidas. O Papão, 18º colocado, com 15 pontos, sabe que precisa continuar pontuando para tentar sair do Z-4.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Guilherme Aquino (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson (Bryan Borges), Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner; Vini Faria, Garcez e Marlon (Diogo Oliveira).

Desfalques

Coritiba

Maicon cumpre suspensão.

Paysandu

Luan Freitas e Thiago Heleno estão lesionados, enquanto Thalisson e Gabriel cumprem suspensão.

Quando é?