Coritiba x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Operário-PR entram em campo na tarde deste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Rede TV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de derrota, o Coritiba caiu para o nono lugar, com 7 pontos. O Coxa sabe que precisa voltar a ganhar para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

O Operário-PR, por sua vez, empatou o jogo passado e estacionou em 15º lugar, com 4 pontos. O Fantasma busca um triunfo para continuar fora da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Rangel, Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo, Zeca, Machado, Sebastián Gómez, Walisson, Josué, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho.

Operário-PR: Elias, Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói, Gabriel Feliciano, Zuluaga, Fransérgio, Boschilia, Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Allano .

Desfalques

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?