Coritiba x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela décima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Coritiba e Avaí entram em campo na tarde deste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba, em confronto direto por uma vaga no G-4, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ e do Desimpedisos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de vitória no jogo passado, o Coritiba conseguiu se manter na terceira posição, com 16 pontos. Em casa, o Coxa terá o apoio de sua torcida para defender o seu lugar dentro do G-4.

O Avaí, por sua vez, também ganhou o clássico catarinense e está em quinto, também com 16 pontos. O time catarinense quer continuar colado na zona de classificação.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Alex Silva; Maicon, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier (De Pena), Nicolas Careca e Gustavo Coutinho.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Brock e Raylan (Andrey); Barreto, Mendes, JP e Marquinhos Gabriel; Cléber e Hygor (Alef Manga).

Desfalques

Coritiba

Josué cumpre suspensão.

Avaí

Zé Ricardo e João Vitor cumprem suspensão.

Quando é?