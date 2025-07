Confiança x ABC: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Série C

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confiança e ABC se enfrentam na tarde deste sábado (5), às 19h30 (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela 11ª rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

⁠Há três jogos sem vencer, o confiança é o 18º colocado, com 8 pontos marcados. O time sabe que precisa vencer para tentar sair do Z-4 nesta rodada.

Do outro lado, o ABC vive situação ainda pior. O Alvinegro não sabe o que é ganhar há cinco partidas e foi para a 16ª posição, com 10 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Confiança: Felipe; Weriton, Renilson, Valdo, Fábio; Airton, Valdir Júnior, Dionisio; Neto, Matheusinho e Nicholas.

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Bruno Bispo, Octávio e Manoel; Ian Carlos, Bruno Leite e Carlos Eduardo; Jonatha Carlos, Ytalo e Matheus Martins.

Desfalques

Confiança

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?