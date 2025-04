Onde assistir a Chapecoense x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chapecoense e Coritiba duelam na tarde deste sábado (12), às 16h (de Brasília), na Arena Condá, pela segunda rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV!, na TV aberta, do Desimpedidos e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na 16ª posição sem pontuar, a Chapecoense quer aproveitar o fator casa para conquistar a primeira vitória na Série B. A Chape terá os retornos de Giovanni Augusto e Mailton, recuperados.

Já o Coritiba vem de vitória e é o sétimo colocado, com 3 pontos. O Coxa terá o retorno de João Almeida, recuperado de lesão no joelho.

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Mailton, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Jiménez, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Dentinho, Mário Sérgio e Marcinho.

Coritiba: Pedro Rangel; Zeca (Alex Silva), Guilherme Aquino, Bruno Melo e João Almeida (Zeca); Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho.

Desfalques

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?