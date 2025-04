Onde assistir a Ceará x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Ceará recebe o Grêmio na noite deste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Após estrear com empate, o Ceará quer manter a invencibilidade que tem dentro de casa: já quase são oito meses sem perder na Arena Castelão. O técnico Léo Condé tem todo o elenco à disposição para o duelo.

"Jogamos bem em São Paulo, o Bragantino também tem um bom time e conseguimos um ponto. Agora é trabalhar bem durante a semana para chegarmos bem no sábado. É um jogo muito importante para nós. Somos o mandante, estamos motivados, estaremos com nossa torcida. Será um jogo muito bom", disse o atacante Galeano.

Do outro lado, o Grêmio chega empolgado para o jogo, pois iniciou o Brasileirão com vitória, além de ter ganhado também no meio da semana pela Copa Sul-Americana. O Tricolor segue sem poder contar com Cuéllar e Kannemann.

"Defensivamente, todavia, temos que melhorar. Muitos cruzamentos que temos que bloquear, não fazemos. O rival atacou por esquerda e pela direita (...), ocorreu também contra o Atlético-MG. São coisas que temos que trabalhar e que não temos muito tempo. Vamos insistir nessas situações e temos que melhorar na defesa. Cada vez vamos jogar melhor. O importante é que enquanto queremos melhorar, estamos ganhando", analisou o técnico Quinteros.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Diego, Galeano, Mugni e Fernandinho; Pedro Raul.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti, Kike Olivera, Edenilson e Amuzu; Arezo.

Desfalques

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Kannemann e Cuéllar estão no departamento médico.

Quando é?