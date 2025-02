Onde assistir a Caxias x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Caxias e Internacional entram em campo na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RBS TV, na TV aberta, do SporTV2 e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

O Caxias chega à semifinal do gauchão depois de encerrar a primeira fase na segunda colocação do grupo B, com 14 pontos. O time acumula quatro vitórias, dois empates e duas derrotas até o momento.

Do outro lado, o Internacional ficou na liderança do grupo B, com 20 pontos. A equipe colorada está invicta até o momento, com seis vitórias e dois empates.

Prováveis escalações

Caxias: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vinícius Guedes, Lorran, Nicholas e Tomas Bastos; Calyson e Richard.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Carbonero; Valencia e Borré.

Desfalques

Caxias

Pedro Cuiabá cumpre suspensão.

Internacional

Alan PAtrick está no departamento médico.

Quando é?