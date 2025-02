Onde assistir a Brighton x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela quarta fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brigthton e Chelsea entram em campo na tarde deste sábado (8), às 17h (de Brasília), no Falmer Stadium, pela quarta fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Em casa, o Brighton quer se impor diante do rival. O time chegou à quarta fase após golear o Norwich por 4 a 0.

Do outro lado, o Chelsea atropelou o Morecambe,por 5 a 0. Os Blues buscam um novo triunfo para seguir vivo na Copa.

Prováveis escalações

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Lamptey, Hinshelwood, Minteh, Hutter, João Pedro, Mitoma, Welbeck.

Chelsea: Jorgensen; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Colwill, Cucurella, Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto, Nkunku.

Desfalques

Brighton

Igor, Ferdi Kadioglu, James Milner e Jason Steele estão lesionados.

Chelsea

Wesley Fofana, Romeo Lavia e Benoit Badiashile estão lesionados.

Quando é?