Onde assistir a Brasil x Colômbia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-20 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Colômbia se enfrentam na noite deste sábado (1), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, pela quinta rodada da fase de grupos do Sul-Americano sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Atual campeã e maior vencedora do torneio, com 12 títulos, a seleção brasileira volta a campo em busca da terceira vitória. No momento, o Brasil ocupa o terceiro lugar do Grupo B, com seis pontos.

Do outro lado, a Colômbia está na segunda posição, com 7 pontos. Os colombianos querem o triunfo para dificultar a vida rival na competição.

Prováveis escalações

Brasil sub-20: Robert; Igor Serrote, Arthur Dias (Bordon), Iago e Leandrinho; Gabriel Moscardo, Kauan Rodrigues (Gabriel Moscardo) e Breno Bidon; Pedrinho, Alisson (Wesley) e Deivid Washington (Rayan).

Colômbia sub-20: Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera e Juan Arizala; Kener González, Alejandro Diaz e Jordan Barrera; Andy Duvan Batioja, Óscar Perea e Neyser Villareal.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Colômbia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?