Botafogo-PB x Caxias: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo-PB e Caxias entram em campo na noite deste sábado (14), às 19h30 (de Brasília), no Almeidão, em João Pessoa, pela nona rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota fora de casa, o Botafogo-PB entra em campo querendo se restabelecer no campeonato. O Belo é o 13º colocado, com 9 pontos e sabe que precisa pontuar para se aproximar do G-8.

O Caxias, por sua vez, vive bom momento e é o vice-líder, com 15 pontos. O time gaúcho busca um novo triunfo para tentar assumir a ponta da tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama, Igor Maduro e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Silvinho e Denilson.

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomás Bastos; Iago, Calyson e Eduardo Melo.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Caxias

Sem desfalques confirmados.

Quando é?