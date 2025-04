Onde assistir a Botafogo x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Botafogo e Juventude entram em campo na noite deste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois de estrear com empate fora de casa, o Botafogo quer somar os seus três primeiros pontos diante de sua torcida. O Alvinegro, entretanto, foi derrotado no meio da semana, pela primeira rodada da Copa Libertadores. Em casa, o Fogão quer se reerguer, embora reconheça o pouco tempo de preparação para o confronto.

"Jogo difícil (Juventude), como todos do Brasileirão. Com muito pouco descanso, chegamos amanhã (sexta), mal poderemos treinar, e no sábado já jogamos. Pouco tempo para treinar e muitos vídeos para analisar e conhecer bem o adversário. Mas treinamento na verdade é pouco ou nada", afirmou o técnico Renato Paiva.

Já o Juventude vem de vitória no Alfredo Jaconi e quer ganhar mais uma no campeonato. A equipe gaúcha quer cumprir o objetivo estipulado até a parada para o Mundial de Clubes.

"Temos uma meta interna até a primeira parada do Mundial. Temos que fazer uma boa competição até lá para ter tempo de treinar e a opção de agregar mais jogadores de qualidade. Esses são nossos objetivos", disse o técnico Fábio Matias.

Prováveis escalações

Botafogo: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santiago Rodríguez (Matheus Martins) e Igor Jesus.

Juventude: Marcão, Ewerthon, Abner, Adriano Martins, Alan Ruschel, Giraldo, Jadson, Luis Mandaca, Batalla, Gabriel Taliari e Ênio.

Desfalques

Botafogo

Marçal, Dani Barbosa e Bastos seguem no departamento médico.

Juventude

Rodrigo Sam, Peixoto, Caíque, Cipriano e Gilberto estão no departamento médico.

Quando é?