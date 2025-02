Onde assistir a Boavista x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 10ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Boavista e Botafogo entram em campo na noite deste sábado (15), às 19h (de Brasília), no Estádio Bacaxá, em Saquarema, pela 10ª rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa)

Depois de empatar o jogo passado, o Boavista ficou em décimo lugar, com 10 pontos. O Alviverde busca um triunfo para seguir brigando por uma vaga na próxima fase.

Já o Botafogo vem de dois tropeços e caiu para o sexto lugar, com 12 pontos. O Fogão sabe que não pode mais tropeçar para continuar na luta para se classificar às semifinais.

Prováveis escalações

Boavista: Loureiro; Ricardo, Sheldon, Xandão e Mascarenhas; Marthã, Mateus, Leandrinho e Alisson; Vitor e Marcos Paulo.

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Allan e Marlon Freitas; Matheus Martins, Igor Jesus e Savarino.

Desfalques

Boavista

Anderson Conceição e Caetano cumprem suspensão.

Botafogo

Alexander Barboza cumpre suspensão.

Quando é?