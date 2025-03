Onde assistir a Betis x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 26ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Betis e Real Madrid entram em campo na tarde deste sábado (1), às 14h30 (de Brasília), no Benito Villamarín, em Sevilla, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o Real Madrid se manteve na segunda posição, com 54 pontos marcados. Os Merengues miram a ponta da tabela e, por isso, sabem que precisam vencer, além de torcer por um tropeço do rival Barcelona.

Já o Betis também ganhou a partida anterior e subiu para o sexto lugar, com 35 pontos. Os visitantes sabem que precisam de um novo triunfo para tentar alcançar o G-6.

Prováveis escalações

Betis: Adrian; Sabaly, Bartra, Llorente, Perraud; Lo Celso, Cardoso; Antony, Isco, Rodriguez; Hernandez.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba (Asencio), Mendy; Valverde, Camavinga; Modric; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior.

Desfalques

Betis

Pablo Fornals, Héctor Bellerin e William Carvalho continuam no departamento médico.

Real Madrid

Ceballos, Dani Carvajal e Éder Militão continuam no departamento médico, enquanto Jude Bellingham cumpre suspensão.

Quando é?