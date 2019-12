Onde assistir a Barcelona x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol

El Clásico será disputado no Camp Nou nesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A bola vai finalmente rolar no primeiro El Clásico da temporada. Em rodada atrasada, e entram em camponesta quarta-feira (18), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, valendo a liderança do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Real Madrid DATA Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Catalães buscam nova vitória contra o Real / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal Espn Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Depois de sete vitórias seguidas na temporada, o Barça ficou no empate por 2 a 2 diante do , mas foi beneficiado pelo Real, que também ficou na igualdade com o .

Para o El Clásico, o técnico Ernesto Valverde terá apenas um problema de lesão. Dembélé, fora desde novembro, segue lesionado.

Por outro lado, Jordi Alba, deve estar disponível, enquanto Rakitic pode iniciar novamente entre os titulares no meio-campo.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann

REAL MADRID

Dividindo a liderança com o Barcelona, o Real Madrid entra em campo sem Eden Hazard, que segue com uma lesão no pé, além de Marcelo, James Rodriguez, Marco Asensio e Lucas Vazquez.

Por outro lado, Zidane poderá contar com o retorno de Mendy que cumpriu suspensão, além de Casemiro.

Questionado sobre uma possível marcação especial em Messi, o técnico francês destacou que assim como o adversário, os merengues também possuem grandes jogadores.

"É um jogo de futebol e o importante é isso. Sabemos o que estamos enfrentando. Sabemos que eles têm Messi, mas também temos nossas armas. Queremos fazer um bom jogo contra um Barça que também o faz", analisou.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde, Modric; Bale, Benzema

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio no clássico espanhol. Em 242 jogos disputados entre Barcelona e Real Madrid, foram 96 vitórias para os catalães, contra 95 para os merengues, além de 51 empates.

No entanto, a equipe de Madrid não sabe o que é vencer o seu maior rival desde agosto de 2017, quando derrotou o Barça por 2 a 0 na Supercopa da . De lá para cá, foram quatro derrotas e dois empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Real Madrid 0 x 1 Barcelona 2019 Real Madrid 0 x 3 Barcelona 2019 Barcelona 1 x 1 Real Madrid Copa do Rei 2018 Barcelona 5 x 1 Real Madrid La Liga 2018 Barcelona 2 x 2 Real Madrid La Liga

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 1 x 2 Barcelona Liga dos Campeões 10 de dezembro Real Sociedad 2 x 2 Barcelona La Liga 14 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x La Liga 21 de dezembro 12h (de Brasília) x Barcelona La Liga 4 de janeiro 17h (de Brasília)

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Brugge 1 x 3 Real Madrid Liga dos Campeões 11 de dezembro Valencia 1 x 1 Real Madrid La Liga 15 de dezembro

Próximas partidas