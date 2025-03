Onde assistir a Bahia x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas da Supercopa do Brasil feminina 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), em Feira de Santana; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Cruzeiro entram em campo na noite deste sábado (8), às 19h (de Brasília), no estádio Carneirão, em Alagoinhas, pelas quartas de final da Supercopa do Brasil feminina 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no pay-per-view (confira a programação completa).

O Cruzeiro conquistou a vaga para disputar a Supercopa após ficar bem posicionado no Campeonato Brasileiro. Atual vice-campeã, a Raposa nunca perdeu para a equipe adversária e quer manter o tabu.

Do outro lado, o Bahia conquistou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e garantiu o acesso à elite. O Tricolor quer por fim ao histórico negativo contra o rival.

Prováveis escalações

Bahia: a confirmar.

Cruzeiro: a confirmar.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?