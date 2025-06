Avaí x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Avaí recebe o CRB na noite deste sábado (7), às 20h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Com a derrota no jogo passado, o Avaí ficou em nono lugar, com 16 pontos. O Leão precisa voltar a somar pontos para não se distanciar do G-4.

Já o CRB vem de vitória e se manteve em quinto lugar, com 18 pontos somados. O alvirrubro busca um novo triunfo para tentar entrar na zona de classificação.

Prováveis escalações

Avaí: Bohn; Costa, Pedrão, Brock; Vinícius, Barreto, JP, Marquinhos Gabriel, Andrey; Hygor e Cléber.

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Segovia, Ribeiro; F. Henrique, Gegê, Danielzinho, Thiaguinho, Rafinha; Mikael.

Desfalques

Avaí

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?