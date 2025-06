Avaí x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Avaí recebe o Athletico-PR na tarde deste sábado (21), às 16h (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis, pela 13ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de empate no meio da semana, o Avaí estacionou na sexta posição, com 20 pontos. Em casa, o time catarinense quer voltar a vencer para tentar entrar no G-4.

Do outro lado, o Athletico-PR subiu para o nono lugar, com 17 pontos, após vencer na rodada passada. O Furacão busca um novo triunfo para se aproximar da zona de classificação.

Prováveis escalações

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Pedrão, Jamerson e Andrey (Mário Sérgio); Barreto, João Vitor, JP (Mendes) e Marquinhos Gabriel; Alef Manga (Hygor) e Cléber.

Athletico-PR: Mycael, Kauã Moares, Habraão, Léo e Esquivel; Falcão, Patrick, Giuliano e João Cruz; Luiz Fernando e Renan Peixoto.

Desfalques

Avaí

Eduardo Brock cumpre suspensão, enquanto Jonathan Costa, Zé Ricardo e Quaresma estão no departamento médico.

Athletico-PR

Isaac, Velasco, Dudu, Palacios e Julimar seguem no departamento médico..

Quando é?