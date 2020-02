Onde assistir a Atlético-MG x Caldense, pelo Campeonato Mineiro?

Galo entra em campo neste domingo, às (16), para se manter na liderança da competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para se manter na ponta do , o entra em campo contra a Caldense neste domingo (16), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada da competição. A partida, que será disputada no Mineirão, terá transmissão ao vivo pela TV Globo, para Minas Gerais, além do canal Premiere, na TV fechada. A Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Caldense DATA Domingo, 16 de fevereiro de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, para Minas Gerais, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida do final de semana será antes de tudo um teste para o Atlético-MG. Rafael Dudamel, técnico da equipe mineira, disse que o duelo servirá de base para saber as reais condições do no momento. Porém, o venezuelano escondeu os jogadores que vão a campo no domingo.

A preocupação é por conta da . O Atlético perdeu o primeiro jogo por 3x0 e precisa reverter a situação Mineirão na próxima quinta-feira.

A Caldense não tem nada com isso e vai em busca da vitória que pode dar ao clube a liderança do estadual. A equipe está em quarto lugar, com dez pontos, apenas um a menos do que o Galo, líder da competição.

Provável escalação do Atlético-MG: Michael; Patric, Igor Rabello, Gabriel e Lucas Hernández; Ramón Martínez, Allan, Edinho, Borrero e Marquinhos; Di Santo.

Provável escalação da Caldense: Alyson; Souza, Jonathan Costa, Lucas e Rafael Rosa; Franklin, Rafel e Nathan; João Victor, Luan Costa e Artur.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA URT 0 x 1 Atlético-MG Campeonato Mineiro 9 de fevereiro Campinense 0 x 0 Atlético-MG Copa do 12 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Unión de Santa Fé Copa Sul-Americana 20 de fevereiro 21h30 (de Brasília) x Atlético-MG Campeonato Mineiro 1 de março 19h (de Brasília)

CALDENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Caldense 2 x 0 Villa Nova Campeonato Mineiro 2 de fevereiro Caldense 1 x 0 Boa Esporte Campeonato Mineiro 9 de fevereiro

Próximas partidas