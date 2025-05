Atlético-GO x Goiás: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela décima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-GO e Goiás fazem clássico goiano na noite deste sábado (31), às 18h30 (de Brasília), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, o Atlético-GO chega pressionado para o clássico. O Dragão está em 14º lugar, com 11 pontos marcados.

Do outro lado, o Goiás é o líder do campeonato, com 20 pontos marcados. O Esmeraldino busca um novo triunfo para aumentar a distância para os rivais na tabela.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado; Robert, Luizão e Rhaldney; Pottker, Marcelinho e Sandro Lima.

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Luiz Felipe, Messias e Willean Lepo; Marcão, Rafael Gava e Welliton; Juninho, Pedrinho e Anselmo Ramón.

Desfalques

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Goiás

Lucas Ribeiro cumpre suspensão.

Quando é?