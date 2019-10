Onde assistir a Athletico-PR x Flamengo, pelo Brasileirão Série A 2019

Furacão recebe o líder na tarde deste domingo (13), na Arena da Baixada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O -PR recebe o líder na tarde deste domingo (13), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Braisleiro. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o RJ. Aqui, na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Flamengo DATA Domingo, 13 de outubro LOCAL Arena da Baixada - Curitiba, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo para o RJ. Na Goal, você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ATHLETICO-PR

Após empatar com o em 2 a 2, o Furacão se prepara para encarar o Flamengo. O técnico Tiago Nunes não poderá contar com o goleiro e o volante Bruno Guimarães, convocados para a seleção principal e olímpica, respectivamente.

Por outro lado, o torcedor poderá ver Adriano de volta, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O Athletico, já classificado para a do próximo anos, ocupa a nona posição do Brasileirão, com 35 pontos.

Provável escalação do Athletico-PR: Léo Vieira; Madson, Léo Pereira, Heleno, Adriano; Nazário, Wellington e Léo Cittadini; Marcelo Cirino, Ruben, Vitinho.

FLAMENGO

Após a boa vitória sobre o Atlético-MG no meio da semana, o Fla entra em campo sabendo da missão difícil que é encarar o Furacão, atual campeão da Copa do , fora de casa.

Ainda sem contar com Gabigol e Rodrigo Caio, convocados para a seleção brasileira, o técnico Jorge Jesus deve manter Reiner e Thuler.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Thuler, Marí, Renê; Arão, Ribeiro, Gerson, Vitinho, Reinier; Henrique

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Athletico-PR Brasileirão 5 de outubro Corinthians 2 x 2 Athletico-PR Brasileirão 10 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Athletico-PR Brasileirão 17 de outubro 21h (de Brasília) Athletico-PR x Brasileirão 20 de outubro 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Flamengo Brasileirão 6 de outubro Flamengo 3 x 1 Atlético-MG Brasileirão 10 de setembro

Próximas partidas