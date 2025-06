Athletico-PR x Coritiba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Coritiba fazem clássico paranaense na noite deste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela 14ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Dono do melhor ataque do campeonato (18 gols), o Athletico-PR vem de duas vitórias seguidas e alcançou o sexto lugar, com 20 pontos. O Furacão terá o apoio de sua torcida para seguir embalado, tentando entrar no G-4.

O Coritiba, por sua vez, é a equipe com a melhor defesa da competição (seis gols sofridos). O Coxa está na terceira colocação, com 24 pontos marcados.

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael; Kauã Moraes, Habraão, Léo e Esquivel; Falcão e Patrick (Raul); João Cruz, Giuliano e Luiz Fernando (Renan Peixoto); Alan Kardec.

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Dellatorre e Lucas Ronier.

Desfalques

Athletico-PR

Dudu, Palacios, Madson, Isaac e Julimar estão no departamento médico.

Coritiba

Alex Silva continua no departamento médico.

Quando é?