Athletico-PR x Athletic Club: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (24), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Athletico-PR recebe o Athletic Club na tarde deste sábado (24), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pela nona rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota no jogo passado, o Athletico-PR está na 13ª posição, com 10 pontos. O Furacão sabe que precisa reagir para não ficar tão longe do G-4.

Do outro lado, o Athletic Club também perdeu e estacionou em 16º lugar, com 6 pontos marcados. O Alvinegro quer pontuar fora de casa para permanecer fora da zona de rebaixamento.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletico-PR: Mycael, Kauã Moares, Habraão, Léo e Esquivel; Felipinho, Falcão e Giuliano; Luiz Fernando, Isaac (Tevis) e Renan Peixoto.

Athletic Club: Jefferson Luis; Douglas Pelé, Sidimar, Gabriel Ferreira e Rodrigo Gelado; Diego Fumaça, Amorim e Matheus Guilherme; Max, Neto Costa e Ezequiel.

Desfalques

Athletico-PR

Kevin Velasco e Walace estão no departamento médico.

Athletic Club

Edson e Wesley Gasolina estão no departamento médico.

Quando é?