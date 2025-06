Athletic Club x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Athletic Club recebe o Operário-PR na noite deste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em São João del Rei, pela 12ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Há quatro jogos sem vencer, o Athletic Club vive péssima fase na temporada. O Alvinegro é o 19º colocado, com 6 pontos marcados.

Do outro lado, o Operário-PR também faz um ano com altos e baixos e perdeu a partida anterior. O Fantasma está na 11ª posição, com 14 pontos.

Prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Sidimar, Alex Nascimento, Rodrigo Gelado; Douglas, Diego Fumaça, Fernando Martins, Yuri; Max, Gustavo Silva, Amorim..

Operário-PR: Elias; Thales, Joseph, Miranda, Cristiano; Marcos Paulo, Juan Zuluaga, Paraíba, Rodrigo; Guilherme Boschilia, Daniel Amorim.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?