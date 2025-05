Athletic Club x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Novorizontino entram em campo na noite deste sábado (17), às 20h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela oitava rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o Athletic Club subiu para o 15º lugar, com 6 pontos. Em casa, o time busca um novo triunfo para permanecer fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Novorizontino vem de empate e caiu para a 14ª posição, com 10 pontos. O Tigre sabe que precisa reagir para não ver os rivais abrirem distância na tabela.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Wesley Gasolina, Edson Alves, Sidimar (Ajul) e Gelado; Diego Fumaça, Amorim e Sandry (David Braga); Welinton Torrão, Max e Lincoln.

Novorizontino: Jordi; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Luís Oyama, Jean Irmer e Patrick Brey; Pablo Dyego, Matheus Frizzo e Waguininho (Nathan Fogaça)

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Robson, Airton, Cézar Martins e Airton Moisés está no departamento médico.

Quando é?