Athletic Club x Cuiabá: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela décima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletic Club e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado (31), às 20h30 (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de duas derrotas, o Athletic ocupa o 18º lugar, com 6 pontos. O time sabe que precisa vencer para tentar deixar o Z-4 nesta rodada.

Do outro lado, o Cuiabá vem de vitória e é sétimo colocado, com 15 pontos marcados. O Dourado busca um novo triunfo para ficar perto ou entrar no G-4.

Prováveis escalações

Athletic Club: Jefferson, Douglas Pelé, Alex Nascimento, Sidimar e Rodrigo Gelado; Amorim e Diego Fumaça; Max, David Braga e Yuri; Neto Costa.

Cuiabá: Passinato, Mateusinho, Bruno Alves, Alan Empereur e Sander; Patrick de Lucca, Denilson e Max, Derik Lacerda, Juan Christian e Edu.

Desfalques

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?