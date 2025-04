Onde assistir a Arsenal x Lyon ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Champions League feminina 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (19), em Londres; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Arsenal chega à semifinal depois de eliminar o Real Madrid de maneira emocionante. Após perder o primeiro jogo por 2 a 0, a equipe conseguiu aplicar uma virada por 3 a 0 na volta.

"Estamos aqui porque merecemos. Agora vamos enfrentar o Lyon, que é uma equipe de topo e merece todo o nosso respeito por isso, mas não podemos ter medo. Só espero que, se continuarmos a trabalhar assim, os títulos acabem por acontecer, porque todos os envolvidos com o clube merecem muito", disse a atacante Caldentey.

Do outro lado, o Lyon se classificou com um pouco mais de facilidade, após passar pelo Bayern de Munique com vitórias por 2 a 0 e 4 a 1.

"Em campo vão estar duas equipas que gostam de dominar e que atravessam o seu melhor momento de forma. Acredito que vamos realizar uma grande exibição, própria de uma semifinal", disse o técnico Montemurro.

Prováveis escalações

Arsenal: Zinsberger; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Maanum, Caldentey; Kelly, Foord, Russo.

Lyon: Endler; Carpenter, Gilles, Renard, Bacha; Egurrola, Heaps, Marozsan; Chawinga, Diani, Dumornay.

Desfalques

Arsenal

Daphne van Domselaar, Lina Hurtig e Laia Codina estão no departamento médico.

Lyon

Sem desfalques confirmados.

Quando é?