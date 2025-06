Andorra x Inglaterra: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Andorra e Inglaterra entram em campo na tarde neste sábado (7), às 13h (de Brasília), no RCDE Stadium, em Barcelona, pela terceira rodada do grupo K da Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+, no streaming (confira a programação completa).

Na lanterna do grupo K, a seleção de Andorra ainda não venceu na competição. A equipe aposta no atacante Albert Rosas para conquistar a primeira vitória.

Já a Inglaterra é a líder da chave, com 6 pontos. O English Team quer manter o 100% de aproveitamento no campeonato.

Prováveis escalações

Andorra: Iker Álvarez; Borra, San Nicolás, Ian Olivera, Christian García, Marc García; Rubio, Rebés, Babot, Joan Cervós; Rosas.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Colwill, Lewis-Skelly; Declan Rice, Bellingham; Cole Palmer, Saka, Gordon; Harry Kane.

Desfalques

Andorra

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Sem desfalques confirmados.

Quando é?