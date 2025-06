América-MG x Ferroviária: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Ferroviária entram em campo na tarde deste sábado (7), às 16h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, e do Disney+ e do Desimpedidos, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota, o América-MG estacionou na 12ª posição, com 13 pontos marcados. O Coelho sabe que precisa reagir para não ver os rivais abrirem distância.

Do outro lado, a Ferroviária empatou e está em 13º lugar, com 12 pontos. A Locomotiva precisa pontuar para continuar distante da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Mariano, Júlio, Lucão e Marlon; Miqueias, Cauan Barros e Elizari; Stênio, Figueiredo e Willian Bigode.

Ferroviária: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Maycon, Ronaldo Alves e Eric; Netinho, Ricardinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Quando é?