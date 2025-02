Onde assistir a América-MG x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), no Independência; confira a transmissão e outras informações do jogo

América-MG e Cruzeiro duelam na tarde deste sábado (22), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para MG, menos Juiz de Fora), Sportv e Premiere (veja a programação completa de futebol aqui).

Em casa, o América-MG quer eliminar o rival na semifinal pela terceira vez consecutiva. O Coelho tem dúvida quanto às condições físicas de Fabinho, que está recuperado de dores no joelho.

Do outro lado, o Cruzeiro deve iniciar a partida com a base do primeiro confronto. Matheus Pereira, que estava envolvido em negociação com o Zenit, acabou ficando na Raposa e pode iniciar o jogo no banco.

Como empataram por 1 a 1 no primeiro jogo, quem vencer no Independência fica com a vaga. Caso haja uma nova igualdade, a vaga na final será decidida nas penalidades.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão, Marlon; Kauã Diniz, Cauan Barros (Miquéias),Elizari (Benítez); Fabinho, Renato Marques, Adyson (Yago Santos).

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Marquinhos), Matheus Henrique, Eduardo, Lucas Silva (Matheus Pereira); Dudu (Bolasie), Gabigol

Desfalques

América-MG

Alê, Benítez e Dalberson stão o departamento médico.

Cruzeiro

Dinenno, Japa e João Marcelo seguem no departamento médico.

Quando é?