Onde assistir a América-MG x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

A bola vai rolar para a Série B 2025! O América-MG recebe o Botafogo-SP na noite deste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), no Independência, pela primeira rodada. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vice-campeão mineiro, o América entra em campo querendo manter a invencibilidade que carrega dentro de casa. Dos últimos dez jogos no Independência, o Coelho venceu sete e empatou três.

Do outro lado, o Botafogo-SP quer deixar para trás o mau início de temporada. O Pantera ganhou apenas dois dos últimos 14 jogos que disputou e agora busca escrever uma nova história em 2025.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Mendes; Mariano, R. Silva, Lucão, Marlon; C. Barros, Elizari, Diniz, Fabinho, Adyson e William.

América-MG: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Rafael Milhorim; Jeferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Jefferson Nem e Alexandre Jesus.

Desfalques

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?