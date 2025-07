Amazonas x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Amazonas e Athletico-PR entram em campo na noite deste sábado (5), às 20h30 (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de empate na rodada passada, o Amazonas perdeu a oportunidade de sair do Z-4. O time está na 18ª posição, com 14 pontos marcados.

Já o Athletico-PR perdeu clássico em casa e caiu para o décimo lugar, com 20 pontos. O Furacão sabe que precisa reagir para não ficar tão distante do G-4.

Prováveis escalações

Amazonas: Pedro Caracoci; Matheus Blade, Rafael Vitor, Fabiano; Thomás Luciano, Vásquez, Domingos, Tavares, Durmisi; Kevin Ramírez, Aldair Rodríguez.

Athletico-PR: Mycael; Belezi, Habraão, Léo; Kauã Moraes, Felipinho, Patrick, Giuliano, Esquivel; Luiz Fernando, Alan Kardec.

Desfalques

Amazonas

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Nilson Castrillón, Zabala e Jackson estão no departamento médico.

Quando é?