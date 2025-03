Onde assistir a Al Taawoun x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus no Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela 25ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Al Taawoun e Al Hilal entram em campo na tarde deste sábado (15), às 16h (de Brasília), no King Abdullah Stadium, pela 25ª rodada da Liga Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal Goat do Esporte na Band, na internet (veja a programação completa aqui).

Em nono lugar com 34 pontos, o Al Taawoun quer vencer para subir na tabela. A equipe, porém, está distante da zona de classificação às Champions da Ásia.

O Al Hilal chega embalado para o jogo, após conquistar duas vitórias consecutivas. O time é o vice-líder, com 54 pontos marcados.

Prováveis escalações

Al Taawoun: Mailson, Al Mufarrij, Slaluli e Girotto; Nasser, Fajir, El Mahdioui e Flávio; Madash, Barrow e João Pedro .

Al Hilal: Bono; Al-Yami, Koulibaly, Al-Dawsari, Al-Harbi; Kanno, Rúben Neves, Malcom, Kaio César, Al-Dawsari; Marcos Leonardo.

Desfalques

Al Taawoun

Sem desfalques confirmados.

Al Hilal

Sem desfalques confirmados.

