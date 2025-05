ABC x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

ABC e Náutico entram em campo na tarde deste sábado (31), às 17h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela oitava rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠Depois de empatar fora de casa, o ABC ficou em 14º lugar, com 8 pontos marcados. O Alvinegro sabe que precisa voltar a pontuar para não correr o risco de entrar no Z-4.

Do outro lado, o Náutico perdeu dentro de casa e caiu para a 13ª posição, com 8 pontos. O Timbu também quer ganhar para se manter distante da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Ian Carlo, Wendel, Octávio; Lucas Sampaio, Adeílson; Bruno Leite, Anderson Rosa, Danilo Alves e Matheus Martins.

Naútico: Wellerson; Igor Fernandes, Carlinhos, Rayan, Marcos Ytalo; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan.

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

