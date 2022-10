Omar Abdulrahman: o melhor jogador asiático a jamais atuar no futebol europeu

De principal nome de sua geração a um meia atormentado por lesões e transferências fracassadas

Heung-min Son, Takehiro Tomiyasu, Serdar Azmoun. Esses são só alguns dos astros do futebol asiático que estão jogando na Europa.

Omar Abdulrahman deveria estar entre os nomes citados acima, mas não é exatamente conhecido fora dos Emirados Árabes.

Ele tem sido um dos grandes nomes dos Emirados Árabes na última década, e um dos talentos mais promissores do futebol asiático, e chegou a atrair até mesmo a atenção do poderoso Manchester City.

Eleito o jogador do ano da AFC em 2016, o meia hoje tem 30 anos de idade, e teve sua carreira prejudicada por lesões e pouca exposição internacional. Transferências frustradas também foram uma temática constante na carreira do craque.

Um camisa 10 ousado e habilidoso, com um estilo de jogo que combina uma postura relaxada e um olhar afiado para passes, que é idolatrado pelos fãs locais. Mais do que suas características em campo, ficou marcado também pelo vistoso cabelo estilo afro, no melhor estilo Carlos Valderrama e Marouane Fellaini.

No Al-Ain, clube que o formou, atuou por quase dez anos, até 2018. No total foram 44 gols e 88 assistências nas 175 partidas disputadas, que renderam dois títulos da liga local. Diversos times europeus tentaram sua contratação, incluindo o Manchester City, em 2012, pouco depois das Olimpíadas de Londres.

Ele chegou inclusive a fazer um teste nos Citizens, onde foi bem avaliado, mas problemas com seu visto de trabalho inviabilizaram a sua contratação. Desde então, potenciais transferências foram constantes, mas a aguardada ida para a Europa nunca aconteceu.

Teve uma grave lesão no joelho durante um empréstimo ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, sofreu com mais problemas físicos durante sua passagem pelo Al-Jazira, e foi parar no Shabab Al-Ahli em fevereiro deste ano, em uma transferência sem custos.

Apesar das frustrações, foi a cara da Nike e do game Pro Evolution Soccer em seu país, além de receber salários astronômicos, muito maiores dos que poderia ganhar em um clube médio da Europa.

Se um dia foi considerado a grande esperança de um astro asiático no primeiro nível do futebol europeu, essa porta parece já ter se fechado.