Olmo quebra o silêncio antes do confronto com a Arábia Saudita: “Estamos cientes do que fizemos contra Cabo Verde”

Dani Olmo, meio-campista do Barcelona e da seleção espanhola, reconheceu que a “La Roja” não teve o início esperado na Copa do Mundo de 2026, após o empate sem gols contra Cabo Verde por 0 a 0 no Atlanta Stadium, na primeira rodada do Grupo H.

Olmo publicou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram após a partida, na qual disse: “Não foi o início que esperávamos. Partimos cientes do que fizemos de bom e de tudo o que precisamos melhorar”.

Ele acrescentou: “Sabemos que as exigências da Copa do Mundo são altíssimas e não há margem para erros. Mostramos nossas capacidades e vamos fazer isso de novo, não temos dúvidas. Apoiamos essa família maravilhosa com toda a força... Vamos lá, Espanha!”.

A partida marcou a estreia da Espanha, campeã europeia, que conta com Olmo em sua lista de 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo, ao lado de Pedri, Mikel Merino e Oyarzabal. A “La Roja” não conseguiu furar a defesa de Cabo Verde, apesar da posse de bola, e o confronto terminou empatado em 0 a 0.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Arábia Saudita no próximo domingo, depois que os sauditas fizeram uma partida forte contra o Uruguai, na qual conseguiram um empate por 1 a 1.

Por sua vez, o técnico de Cabo Verde, Bobista, descreveu o resultado como histórico, afirmando que sua equipe “defendeu com disciplina” diante da campeã europeia em sua estreia na Copa do Mundo.

A Espanha disputa sua segunda partida no grupo contra a Uruguai, enquanto Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita.