Oliver Kahn vê Alisson acima de Manuel Neuer

O lendário arqueiro analisou o momento da dupla e fez elogios ao brasileiro; ele também apontou os favoritos na Champions

Não é apenas com a torcida do Liverpool que Alisson está cheio de moral, em grande fase, o brasileiro tem encantando mundo a fora com suas defesas. E ninguém menos que um dos melhores goleiros da história do futebol, Oliver Kahn, fez questão de rasgar elogios ao arqueiro dos Reds em entrevista exclusiva ao DAZN e Goal.com

Para Kahn, Alisson mostrou que é um dos melhores do mundo e hoje está à frente de seu compatriota Manuel Neuer.



(Foto: Getty Images)

"No momento é o Alisson. Ele mostrou na Copa do Mundo que é um goleiro de primeira classe. Neuer não tem jogado tão bem desde que retornou de lesão. Eu que as duas coisas quebraram o seu ritmo um pouco: a saída precoce da Copa do Mundo e a lesão. Não é assim para um jogador quando você sabe "se algo acontecer ao meu pé noavmente pode ser para a minha carreira" Esses aspectos psicológicos desempenham um papel. Ele deve reencontrar a confiança perfeita e em seguida, encontrará o seu ritmo novamente".

Kahn também destacou as equipes que ele enxerga como as favoritas para a conquista da Champions League.

"Sim(PSG) e Juventus. É um time muito forte na defesa, com vários jogadores que te deixam desconfortável para jogar. Eles têm o Ronaldo, que trouxe uma atmosfera para o clube. Só a presença dele levanta os outros jogadores. Claro que temos que mencionar o Barcelona. Eu não acho que o Real Madrid possa fazer isso de novo. Se eles vencerem pela quarta vez seguida, ficarei sem palavras. O Bayern provou que é capaz de qualquer coisa na Champions, mas claro que isso depende dos jogos contra o Liverpool.