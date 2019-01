“Old Trafford, típico”, diz Solskjaer após reação do United

O norueguês lamentou o empate com o Burnley, mas destacou a recuperação com dois gols nos minutos finais

O Manchester United perdeu, nesta terça-feira (29), a chance de encostar de vez entre os cinco primeiros colocados da Premier League. A equipe treinada interinamente por Ole-Gunnar Solskjaer recebeu o Burnley e perdia por 2 a 0 até os minutos finais, quando Pogba e Lindelof arrancaram o empate. No entanto, a distância em relação ao Arsenal (5º) aumentou para dois pontos (45 a 47) uma vez que os londrinos bateram o Cardiff por 2 a 1.

De qualquer forma, os Red Devils seguem invictos desde a chegada de Solskjaer. Foram oito vitórias seguidas, considerando todas as competições, e o empate desta terça. Apesar de lamentar o resultado, o norueguês vibrou com a reação de seus comandados e relembrou do ‘Fergie Time’, nome dado pela quantidade de vezes em que o United conseguia gols importantes nos últimos minutos das partidas quando o clube ainda era comandado por Sir Alex Ferguson.

"Nós ficamos desapontados e desapontamos a torcida hoje, mas os que ficaram até o fim tiveram um final típico de Old Trafford, então isso foi um plus", disse Solskjaer. "A nossa recuperação foi brilhante, os jogadores foram perguntados sobre como iriam reagir quando estivesses perdendo por 1 a 0 ou 2 a 0, então achei a recuperação fantástica".

“Nós tivemos várias chances, muita posse de bola e não merecíamos perder (...) Nós lutamos, o problema não foi esse. Nós fomos muito lentos em nossa posse de bola no primeiro tempo”, finalizou.