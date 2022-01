Oito jogadores deixam o Fluminense e estão livres no mercado no primeiro dia do ano

O mercado do futebol brasileiro promete ser agitado nos próximos dias e acabou de receber mais oito jogadores livres para negociação. Todos eram do Fluminense e, com contratos até 31 de dezembro de 2021, não tiveram seus vínculos prolongados com o clube.

Confira quem são e suas posições:

Bobadilla: atacante. O jogador chegou ao clube carioca em abril de 2021, por meio de empréstimo até o fim da temporada e não teve o vínculo renovado.