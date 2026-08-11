O clube saudita Al Riyadh anunciou a contratação de Mahmoud Hassan "Trezeguet", ex-jogador do Al Ahly do Egito, em uma transferência gratuita, a partir da nova temporada 2026-2027.

A conta oficial do clube da capital na plataforma "X" publicou, nesta terça-feira, o vídeo de apresentação da contratação, com a legenda: "Da terra do Egito para a escola de Al Wusta".

Trezeguet havia rescindido seu contrato de comum acordo com o Al Ahly do Egito, após apenas uma temporada de seu retorno ao clube de infância.

Durante aquela temporada, o jogador de 31 anos disputou 32 partidas em todas as competições, marcou 18 gols e deu uma assistência, mas não conquistou nenhum título.

Trezeguet também participou com a seleção egípcia da Copa do Mundo de 2026, na qual marcou um gol e deu uma assistência.

O ponta internacional egípcio desembarca na Saudi Pro League após uma longa carreira profissional, ao longo da qual atuou em diversos campeonatos, com destaque para o Campeonato Inglês, o Campeonato Turco e o Campeonato Belga.

Trezeguet defendeu clubes como Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (que conta atualmente com Mohamed Salah) e Al Rayyan do Catar.

O jornal saudita "Al Riyadiyah" havia indicado anteriormente que a diretoria do Al Riyadh recebeu a aprovação da Liga dos Profissionais para concluir a transferência, após o clube ter cumprido os requisitos de registro.

Este passo veio depois que o clube recebeu o certificado de "eficiência financeira" na última quinta-feira, após ter cumprido todas as condições determinadas pela Liga.

O Al Riyadh encerrou a temporada passada da Saudi Pro League na 15ª posição, a primeira das colocações que escaparam do rebaixamento para a Yelo League, e busca melhorar sua situação na nova temporada.

O Al Riyadh inicia sua temporada na Saudi Pro League diante do Al Ettifaq, na próxima sexta-feira.