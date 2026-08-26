Oficialmente: Manchester City anuncia a saída de seu astro para o Newcastle

O Manchester City anunciou oficialmente há pouco a saída de um de seus astros do Etihad Stadium durante a atual janela de transferências de verão, em um movimento que não era esperado pela torcida do clube.

O clube inglês emitiu um comunicado oficial no qual confirmou a transferência do meio-campista espanhol Nico González para o Newcastle United em uma venda definitiva, pondo fim a uma passagem que durou 18 meses dentro do City.

González, de 24 anos, disputou 59 partidas com a camisa do Manchester City em todas as competições, nas quais marcou 4 gols, antes de decidir buscar mais oportunidades de jogo longe do elenco do City.

O jogador se despediu da torcida do City com uma mensagem emocionante, na qual disse: "Foi uma honra fazer parte deste grande clube. É difícil para qualquer pessoa de fora perceber a grandeza do Manchester City. A diretoria, os jogadores, os treinadores e a torcida o tornam extremamente especial".

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E acrescentou: "Aproveitei cada momento aqui, mas quero jogar mais, e saio carregando apenas todo o amor e gratidão. Aprendi muito ao lado dos melhores jogadores e treinadores do mundo, e agradeço a todos os meus companheiros, à comissão técnica e à torcida pelo apoio, e desejo toda a sorte ao time".