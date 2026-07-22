O clube inglês Ipswich Town anunciou, esta quarta-feira, a contratação do defesa internacional marroquino Aïssa Diop, proveniente do Fulham, com vista à nova temporada na Premier League inglesa.

O jogador, de 29 anos, assinou um contrato de quatro temporadas, válido até ao verão de 2030, depois de ter concluído com sucesso os exames médicos, segundo o site oficial do Ipswich Town, regressado recentemente à principal divisão.

O clube não revelou os detalhes financeiros oficiais, mas relatos europeus indicaram que o valor do negócio ronda os 10 milhões de euros (cerca de 8,5 milhões de libras esterlinas).

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A transferência de Diop surge após uma exibição notável com a seleção de Marrocos no Mundial de 2026, na qual participou em cinco jogos e marcou um golo nos descontos frente à Holanda, contribuindo para o apuramento de Marrocos para os quartos de final.

O clube inglês acrescentou: "O jogador, que mede 194 cm, é considerado um dos defesas mais fortes no jogo aéreo e destaca-se pela leitura defensiva".

Diop iniciou a sua carreira profissional no clube francês Toulouse, onde assumiu a braçadeira de capitão numa idade precoce, antes de se transferir para o West Ham United em 2018 por um valor recorde para o clube.

Em 2022 transferiu-se para o Fulham, onde disputou mais de 75 jogos na Premier League até ao momento, elevando o total dos seus jogos na "Premier League" para mais de 170.



