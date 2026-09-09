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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Oficialmente: Egito perde seu astro para os jogos contra Angola e Sudão do Sul

Egito x Angola
Egito
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Trezeguet
Al-Riyadh
Egito
Angola
Sudão do Sul
Arábia Saudita

Revelado o tempo de afastamento

O clube saudita Al Riyadh anunciou oficialmente, por meio de sua conta na plataforma "X", nesta quarta-feira, que o internacional egípcio Mahmoud Hassan "Trézéguet" sofreu uma ruptura no músculo posterior da coxa, o que o afastará dos gramados por um período de 4 semanas.

Trézéguet sofreu a lesão durante a partida do Al Riyadh contra o Al Khaleej, na última segunda-feira, pela sexta rodada da Liga Roshn Saudita, quando deixou o campo chorando aos 13 minutos.

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Os exames aos quais Trézéguet foi submetido confirmaram sua lesão de ruptura no músculo posterior da coxa, e ele retornará ao Cairo para dar continuidade ao tratamento com o departamento médico do Egito.

A lesão representa um golpe para a seleção do Egito, comandada por Hossam Hassan, já que Trézéguet deve desfalcar a próxima convocação, prevista para começar no dia 17 de setembro deste ano, e, portanto, não estará disponível para as duas próximas partidas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A seleção do Egito recebe a congênere de Angola na sexta-feira, dia 25 de setembro, no Estádio do Cairo, antes de visitar o Sudão do Sul na terça-feira, dia 29 de setembro, em Juba.

Trézéguet, ex-jogador do Aston Villa, é um dos principais elementos ofensivos do Egito, graças à sua vasta experiência no cenário internacional.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora".



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