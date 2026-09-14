Oficialmente: Coutinho se junta a Neymar no Santos

O clube brasileiro Santos anunciou oficialmente a contratação de Philippe Coutinho, ex-jogador de Liverpool e Barcelona, para reforçar o elenco até o final da atual temporada.

Com isso, Coutinho se junta a Neymar, atual astro do Santos, depois de os dois terem sido companheiros por muitos anos na seleção brasileira.

O Santos afirmou, por meio de sua página oficial no "X" nesta segunda-feira: "Philippe Coutinho se junta ao Santos".

E acrescentou: "O Santos Futebol Clube concluiu os trâmites da contratação de Philippe Coutinho para o restante da temporada. Graças à sua alta capacidade técnica e à sua visão de jogo apurada, além de uma carreira repleta de conquistas na Europa e com a seleção brasileira, o meio-campista se junta ao "Peixe" por meio de um contrato que se estende até o final de 2026.

E concluiu: "Bem-vindo ao Reino do Futebol, Coutinho. Vá em frente e brilhe".

Coutinho estava livre no mercado desde sua saída do Vasco da Gama, ao longo dos últimos meses, e decidiu dar continuidade à sua carreira dentro do Brasil.

O Santos estava especialmente empenhado em fortalecer suas opções ofensivas após a recente lesão muscular de Neymar, e assim Coutinho voltará a se encontrar com seu compatriota e velho amigo, com quem já havia jogado nas seleções do Brasil.

Depois de ter jogado por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa, o brasileiro representa um forte reforço para o Santos, que atualmente sofre no Campeonato Brasileiro.

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