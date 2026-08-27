O Al Ahly do Egito anunciou, na madrugada desta quinta-feira, a renovação do contrato de seu jogador Marwan Attia, que seguirá no elenco do clube vermelho até o ano de 2030.

O Al Ahly afirmou em comunicado oficial publicado em suas contas nas redes sociais: "Marwan Attia, jogador do time principal de futebol, renovou seu contrato com o clube até o ano de 2030. Isso aconteceu durante uma reunião realizada na noite de hoje com o doutor Essam Serag Eddin, presidente do setor de contratações, que concluiu todos os trâmites administrativos e financeiros em total coordenação com o escritor Wael Gomaa, diretor de futebol".

O comunicado acrescentou: "O jogador demonstrou sua grande felicidade com a renovação de seu contrato e a continuidade de sua trajetória com o Al Ahly e sua torcida nos próximos anos".

Marwan Attia foi titular na primeira partida do Al Ahly no Campeonato Egípcio no último domingo, e marcou um gol espetacular na vitória sobre o Al Sharkia Enppi (3 a 2).

O Al Ahly se prepara para disputar sua segunda partida no Campeonato Egípcio, na noite da próxima sexta-feira, contra o Zed.

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