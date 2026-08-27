Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Ahly FC v Inter Miami CF: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

Traduzido por

Oficialmente: Al Ahly anuncia renovação de contrato de Marwan Attia

Mercado da bola
Al Ahly
M. Ateya
Egito

Marwan segue no clube rubro-negro

O Al Ahly do Egito anunciou, na madrugada desta quinta-feira, a renovação do contrato de seu jogador Marwan Attia, que seguirá no elenco do clube vermelho até o ano de 2030.

O Al Ahly afirmou em comunicado oficial publicado em suas contas nas redes sociais: "Marwan Attia, jogador do time principal de futebol, renovou seu contrato com o clube até o ano de 2030. Isso aconteceu durante uma reunião realizada na noite de hoje com o doutor Essam Serag Eddin, presidente do setor de contratações, que concluiu todos os trâmites administrativos e financeiros em total coordenação com o escritor Wael Gomaa, diretor de futebol".

O comunicado acrescentou: "O jogador demonstrou sua grande felicidade com a renovação de seu contrato e a continuidade de sua trajetória com o Al Ahly e sua torcida nos próximos anos".

Marwan Attia foi titular na primeira partida do Al Ahly no Campeonato Egípcio no último domingo, e marcou um gol espetacular na vitória sobre o Al Sharkia Enppi (3 a 2).

O Al Ahly se prepara para disputar sua segunda partida no Campeonato Egípcio, na noite da próxima sexta-feira, contra o Zed.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora




Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google