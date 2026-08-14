Oficial: Vlahovic segue os passos de Salah

O atacante sérvio Dusan Vlahovic se transferiu para um novo clube neste verão europeu, em uma negociação de graça, após o fim de seu contrato com a Juventus.

O Besiktas anunciou a contratação de Dusan Vlahovic até o fim da temporada 2028-2029, depois de quatro temporadas que o atacante passou com a camisa da Juventus.

O astro egípcio Mohamed Salah também se transferiu para o Campeonato Turco pelas mãos do Trabzonspor em uma negociação de graça neste verão europeu.

O clube turco anunciou, na última quarta-feira, o início das negociações com o jogador sérvio, antes de serem concluídas ontem, quinta-feira, com a assinatura do contrato, com sua apresentação marcada para hoje, sexta-feira, às 19h00 no horário local, no estádio Tüpraş, com a presença da torcida do clube nas arquibancadas inferiores.

O Besiktas afirmou em comunicado oficial: "No que diz respeito à transferência do jogador de futebol profissional Dusan Vlahovic, foi assinado um contrato de três anos com o jogador, válido a partir da temporada 2026-2027 até o fim da temporada 2028-2029. O jogador receberá um valor garantido de 7 milhões e 500 mil euros por cada temporada."

Vlahovic, de 26 anos, chegou à Juventus em janeiro de 2022, vindo da Fiorentina por 80 milhões de euros, depois de se firmar como um dos principais atacantes do Campeonato Italiano.