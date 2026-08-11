O clube saudita Al Riyadh anunciou a contratação de Mahmoud Hassan "Trezeguet", ex-jogador do Al Ahly egípcio, em uma transferência livre, a partir da nova temporada 2026-2027.

A conta oficial do clube da capital na plataforma "X" publicou, nesta terça-feira, o vídeo de apresentação do negócio, e escreveu: "Da terra do Egito para a escola de Al Wasta".

Trezeguet havia rescindido seu contrato de forma amigável com o Al Ahly egípcio, após apenas uma temporada de seu retorno ao clube de infância.

Durante essa temporada, o jogador de 31 anos disputou 32 partidas em todas as competições, marcou 18 gols e deu uma assistência, mas não conquistou nenhum título.

Trezeguet também participou com a seleção egípcia da Copa do Mundo de 2026, onde marcou um gol e deu uma assistência.

O ponta internacional egípcio aterrissa na Saudi Pro League após uma longa carreira profissional, durante a qual jogou em diversos campeonatos, com destaque para o Campeonato Inglês, o Campeonato Turco e o Campeonato Belga.

Trezeguet representou clubes como Aston Villa, Anderlecht, Trabzonspor (que atualmente conta com Mohamed Salah) e Al Rayyan do Catar.

O jornal saudita "Al Riyadiah" havia apontado anteriormente que a diretoria do Al Riyadh recebeu a aprovação da Liga dos Profissionais para a conclusão do negócio, após o clube atender aos requisitos de registro.

Esse passo veio depois que o clube recebeu o certificado de "Eficiência Financeira" na última quinta-feira, após cumprir todas as exigências estabelecidas pela liga.

O Al Riyadh encerrou a temporada passada da Saudi Pro League na 15ª posição, a primeira das posições que escaparam do rebaixamento para a Yelo League, e busca melhorar sua colocação na nova temporada.

O Al Riyadh inicia sua temporada na Saudi Pro League com um confronto contra o Al Ettifaq, na próxima sexta-feira.