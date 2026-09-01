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Oficial: Trabzonspor demite seu técnico

Amed Sportif x Trabzonspor
Amed Sportif
Trabzonspor
Campeonato Turco
F. Tekke
M. Salah
Turquia
Egito

Saída rápida

O clube turco Trabzonspor anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a saída de seu treinador Fatih Tekke do cargo, após um acordo mútuo entre as duas partes para encerrar a relação, na sequência dos últimos resultados da equipe.

O clube afirmou em comunicado oficial em sua conta na plataforma "X" que o vice-presidente Serkan Kılıç realizou uma reunião com Tekke para discutir a situação atual da equipe e seu futuro, antes de se chegar a um acordo para encerrar a parceria entre as duas partes, em consonância com os interesses do clube e seus objetivos futuros.

O Trabzonspor, que conta em suas fileiras com o astro egípcio Mohamed Salah, ressaltou que Tekke ofereceu muito ao clube durante seu período de trabalho, que se estendeu por cerca de 18 meses, destacando suas contribuições no desenvolvimento dos jogadores que se juntaram à equipe, além de conquistas esportivas e econômicas para o clube, bem como a condução da equipe à conquista da Copa da Turquia.

O clube acrescentou que as duas partes chegaram a uma convicção comum sobre a necessidade de traçar um novo mapa do caminho, depois que Tekke afirmou que não queria que sua presença fosse motivo de qualquer prejuízo ao Trabzonspor, enfatizando que o interesse do clube está acima de qualquer consideração.

O Trabzonspor agradeceu a seu ex-treinador pelos esforços, dedicação e sucessos que alcançou, além do valor que agregou ao clube, desejando-lhe sorte em sua carreira futura.

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A decisão veio após a derrota do Trabzonspor para o Amedspor pelo placar de 2 a 1, nesta segunda-feira, pelas disputas do Campeonato Turco.

A derrota foi mais um episódio de uma semana difícil para a equipe, depois de sofrer uma pesada derrota para o Ferencváros, da Hungria, por 4 a 0 no jogo de volta dos playoffs da Liga Europa, dando adeus à competição continental.

Tekke havia apresentado seu pedido de demissão após a derrota europeia, mas a diretoria do clube o recusou inicialmente e confirmou a permanência do treinador, antes de as coisas mudarem após a derrota para o Amedspor, chegando-se oficialmente ao acordo para encerrar sua missão.

Fatih Tekke, de 48 anos, havia assumido o comando do Trabzonspor em março de 2025, e conseguiu, na temporada passada, levar a equipe ao terceiro lugar no Campeonato Turco, com 69 pontos, além da conquista da Copa da Turquia.

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