Oficial: revelada a data do anúncio dos indicados à Bola de Ouro

O prêmio Bola de Ouro revelou oficialmente a data do anúncio das listas de candidatos às diversas categorias do prêmio referente a 2026, em um passo que abre caminho para o início de uma nova disputa pelas mais altas honrarias individuais no mundo do futebol.

O prêmio anunciou que o próximo dia 8 de setembro será a data da divulgação das listas reduzidas de todas as categorias, que serão anunciadas pelo site oficial do prêmio Bola de Ouro.

As listas aguardadas englobam 12 categorias diferentes, encabeçadas pela Bola de Ouro masculina e feminina, além dos prêmios de melhores jovens talentos, melhores goleiros, melhores treinadores e melhores atacantes, somados aos prêmios de melhor clube masculino e feminino.

O número de candidatos em cada categoria é o seguinte:

Bola de Ouro masculina: 30 jogadores.

Bola de Ouro feminina: 30 jogadoras.

Melhor jovem talento masculino: 10 jogadores.

Melhor jovem talento feminino: 5 jogadoras.

Melhor goleiro masculino: 10 goleiros.

Melhor goleira feminina: 5 goleiras.

Melhor treinador masculino: 5 treinadores.

Melhor treinadora feminina: 5 treinadoras.

Melhor atacante masculino: 10 atacantes.

Melhor atacante feminina: 5 atacantes.

Melhor clube masculino: 5 clubes.

Melhor clube feminino: 5 clubes.

A cerimônia da Bola de Ouro de 2026 está marcada para o próximo dia 26 de outubro, na capital inglesa, Londres, em uma edição excepcional do prêmio por ocasião dos 70 anos de sua criação.

A edição deste ano marca a transferência da cerimônia do teatro Châtelet, em Paris, que abrigou a solenidade do prêmio desde 2019, para Londres, em homenagem ao primeiro jogador a ser coroado com a Bola de Ouro na história, a lenda inglesa Sir Stanley Matthews.

Os vencedores serão definidos por uma comissão internacional de jornalistas especializados, na qual cada votante escolhe os 10 melhores jogadores da lista reduzida, de acordo com critérios de desempenho individual, conquistas coletivas e títulos, além do espírito esportivo.

O francês Ousmane Dembélé, astro do Paris Saint-Germain, foi coroado com a Bola de Ouro de 2025, superando seus concorrentes após uma temporada excepcional com o clube francês.

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